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ЦСКА - Картахена

19.02.2020, Среда, 22:00 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Картахена
Товарищеские матчи 2019

19 февраля, вторник 20:00 Картахена 1:3 ЦСКА
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