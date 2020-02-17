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Динамо - Сочи

17.02.2020, Понедельник, 17:00 мск Товарищеские матчи Динамо - Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
10 тур
22 сентября, воскресенье 14:00 Динамо 2:3 Сочи
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    Рейтинг: +1422

    Спартач_навсегда 17 февраля 2020, 18:40

    нихрена себе коко разозлился))красава) (нет)

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    Рейтинг: +1539

    isa361 17 февраля 2020, 18:21

    кокошник забиииил

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