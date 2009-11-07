Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Нюрнберг
Майнц - Нюрнберг: обзор матча 07 ноября 2009
Майнц
07.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Нюрнберг
38'
Э. Сото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Нюрнберг
Замена
Б. Свенссон
️️️️
А. Иваншиц
Замена
А. Гримальди
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
А. Буньяку
Замена
Д. Видошич
️️️️
М. Франтц
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Жигакс
Желтая карточка
А. Бансе
Замена
М. Пекович
️️️️
М. Кархан
Замена
Ю. Юдт
️️️️
Д. Дикмайер
Желтая карточка
Н. Бунгерт
ГОЛ! 1:0!
Э. Сото
Желтая карточка
З. Лёв
Желтая карточка
Т. Хогланд
14'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
0
Джавар Мнари
ЛП
22
Томас Бройх
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
19
Исаак Боаки
ЦФ
10
Дарио Видошич
ЦФ
3-2-4-1
33
Мюллер
16
Хеллер
4
Новески
26
Бунгерт
24
Лёв
2
Хогланд
14
Кархан
20
Шюррле
23
Иваншиц
19
Сото
30
Бансе
3-2-3-2
1
Шефер
31
Вольф
6
Нордтвейт
2
Дикмайер
5
Марох
22
Пинола
11
Жигакс
8
Франтц
24
Клюге
10
Буньяку
8
Айглер
20
Шюррле
39
Гримальди
39
Гримальди
20
Шюррле
23
Иваншиц
2
Свенссон
2
Свенссон
23
Иваншиц
14
Кархан
13
Пекович
13
Пекович
14
Кархан
2
Дикмайер
16
Юдт
16
Юдт
2
Дикмайер
11
Жигакс
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
11
Жигакс
8
Франтц
10
Видошич
10
Видошич
8
Франтц
Остались в запасе
Майнц
Нюрнберг
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
30
Александер Штефан
ВР
0
Джавар Мнари
ЛП
22
Томас Бройх
ЦП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Джавар Мнари
ЛП
22
Томас Бройх
ЦП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Майнц - Нюрнберг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Кемптер
(Саульдорф)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Нюрнберг
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+