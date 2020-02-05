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Ливерпуль - Шрусбери Таун

04.02.2020, Вторник, 22:45 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Кубок, 1/16 финала Ливерпуль - Шрусбери Таун
Англия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
26 января, воскресенье 20:00 Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль
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