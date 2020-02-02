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Зенит - Дюделанж

01.02.2020, Суббота, 15:00 мск Товарищеские матчи Зенит - Дюделанж
Товарищеские матчи 2018

4 февраля, понедельник 20:00 Дюделанж 0:0 Зенит
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