Монако - Сент-Этьен

|12 тур
|3 ноября, воскресенье
|23:00
|Сент-Этьен
|1:0
|Монако
|12 тур
|3 ноября, воскресенье
|23:00
|Сент-Этьен
|1:0
|Монако
|35 тур
|5 мая, воскресенье
|18:00
|Монако
|2:3
|Сент-Этьен
|8 тур
|28 сентября, пятница
|21:45
|Сент-Этьен
|2:0
|Монако
|37 тур
|12 мая, суббота
|22:00
|Монако
|1:0
|Сент-Этьен
|18 тур
|15 декабря, пятница
|22:45
|Сент-Этьен
|0:4
|Монако
|31 тур
|17 мая, среда
|22:00
|Монако
|2:0
|Сент-Этьен
|11 тур
|29 октября, суббота
|21:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Монако
|26 тур
|14 февраля, воскресенье
|19:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Монако
|18 тур
|13 декабря, воскресенье
|16:00
|Монако
|1:0
|Сент-Этьен
|31 тур
|3 апреля, пятница
|21:30
|Монако
|1:1
|Сент-Этьен
|13 тур
|9 ноября, воскресенье
|19:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Монако
|27 тур
|1 марта, суббота
|20:00
|Сент-Этьен
|2:0
|Монако
|9 тур
|5 октября, суббота
|19:00
|Монако
|2:1
|Сент-Этьен
|33 тур
|1 мая, воскресенье
|23:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Монако
|17 тур
|12 декабря, воскресенье
|19:00
|Монако
|0:2
|Сент-Этьен
|23 тур
|7 февраля, воскресенье
|19:00
|Сент-Этьен
|3:0
|Монако
|7 тур
|26 сентября, суббота
|21:00
|Монако
|1:2
|Сент-Этьен
|26 тур
|1 марта, воскресенье
|19:00
|Монако
|2:2
|Сент-Этьен
|8 тур
|5 октября, воскресенье
|19:00
|Сент-Этьен
|2:0
|Монако
|38 тур
|17 мая, суббота
|22:50
|Сент-Этьен
|4:0
|Монако
|1 тур
|4 августа, суббота
|22:00
|Монако
|1:1
|Сент-Этьен