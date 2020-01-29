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Материалы

Монако - Сент-Этьен

28.01.2020, Вторник, 22:55 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Кубок, 1/8 финала Монако - Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2019/2020)
12 тур
3 ноября, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
35 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Монако 2:3 Сент-Этьен
8 тур
28 сентября, пятница 21:45 Сент-Этьен 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 22:00 Монако 1:0 Сент-Этьен
18 тур
15 декабря, пятница 22:45 Сент-Этьен 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
31 тур
17 мая, среда 22:00 Монако 2:0 Сент-Этьен
11 тур
29 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
18 тур
13 декабря, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2014/2015)
31 тур
3 апреля, пятница 21:30 Монако 1:1 Сент-Этьен
13 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
27 тур
1 марта, суббота 20:00 Сент-Этьен 2:0 Монако
9 тур
5 октября, суббота 19:00 Монако 2:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
17 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Монако 0:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 3:0 Монако
7 тур
26 сентября, суббота 21:00 Монако 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Монако 2:2 Сент-Этьен
8 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
38 тур
17 мая, суббота 22:50 Сент-Этьен 4:0 Монако
1 тур
4 августа, суббота 22:00 Монако 1:1 Сент-Этьен
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