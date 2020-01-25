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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюкасл - Оксфорд
Ньюкасл - Оксфорд: обзор матча 25 января 2020
Ньюкасл
25.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Завершен
Оксфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюкасл - Оксфорд
Желтая карточка
Д. Ласселлс
11'
Начало матча
Статистика матча Ньюкасл - Оксфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
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25.10.2026
Ньюкасл
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28.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
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21.11.2026
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2 : 0
04.11.2026
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31.10.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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