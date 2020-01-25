Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Бернли - Норвич Сити
Бернли - Норвич Сити: обзор матча 25 января 2020
Бернли
25.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
72'
Э. Питерс
53'
Г. Хэнли
57'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Норвич Сити
ГОЛ! 1:2!
Э. Питерс
72'
70'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Желтая карточка
К. Лонг
68'
57'
ГОЛ! 0:2!
Й. Дрмич
53'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хэнли
Пас отдал
М. Вранчич
44'
Желтая карточка
К. Циммерманн
17'
Желтая карточка
М. Стиперманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
4-1-3-2
1
Харт
33
Питерс
6
Тарковски
13
Лонг
38
Лоутон
8
Вествуд
11
Брэди
4
Корк
12
Леннон
16
Родригес
9
Вуд
3-1-3-2-1
1
Ферманн
3
Бирам
4
Хэнли
4
Циммерманн
28
Трибулл
8
Вранчич
10
Рупп
18
Льюис
11
Эрнандес
22
Стиперманн
18
Дрмич
Остались в запасе
Бернли
Норвич Сити
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Ондрей Дуда
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Ондрей Дуда
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Бернли - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Норвич Сити
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+