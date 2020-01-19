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Дижон - Ним

19.01.2020, Воскресенье, 19:15 мск Франция. Кубок, 1/16 финала Дижон - Ним
Франция. Лига 1 (2019/2020)
5 тур
14 сентября, суббота 21:00 Дижон 0:0 Ним
Франция. Лига 1 (2018/2019)
25 тур
15 февраля, пятница 21:00 Ним 2:0 Дижон
12 тур
3 ноября, суббота 22:00 Дижон 0:4 Ним
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