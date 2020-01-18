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Расписание матчей
Франция. Кубок
Париж - Сент-Этьен
Париж - Сент-Этьен: обзор матча 18 января 2020
Париж
18.01.2020, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Париж - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
4 : 3
18.10.2026
Ренн
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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