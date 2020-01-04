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Расписание матчей
Англия. Кубок
Престон - Норвич Сити
Престон - Норвич Сити: обзор матча 04 января 2020
Престон
04.01.2020, суббота, 18:01
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Норвич Сити
84'
Д. Хэрроп
28'
О. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Престон - Норвич Сити
ГОЛ! 1:1!
Д. Хэрроп
84'
Желтая карточка
Р. Ледсон
68'
Желтая карточка
Д. Фишер
43'
28'
ГОЛ! 0:1!
О. Эрнандес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
2-3
6
Дэвис
14
Фишер
10
Хэрроп
44
Поттс
4
Ледсон
2-2-2-3
23
МакГоверн
3
Бирам
4
Циммерманн
10
Амаду
28
Трибулл
18
Льюис
78
Ляйтнер
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Кантвелл
Остались в запасе
Престон
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Престон - Норвич Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
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