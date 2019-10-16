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Перу - Уругвай

16.10.2019, Среда, 04:30 мск Лима, стадион Национальный Товарищеские матчи. Сборные Перу - Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные 2019

12 октября, суббота 02:00 Уругвай 1:0 Перу
Кубок Америки 2019
Групповой этап, 1/4 финала
29 июня, суббота 22:00 Уругвай 0:0
(4:5)п		 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
14 тур
29 марта, среда 05:15 Перу 2:1 Уругвай
6 тур
30 марта, среда 02:00 Уругвай 1:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
15 тур
7 сентября, суббота 06:30 Перу 1:2 Уругвай
6 тур
10 июня, воскресенье 22:30 Уругвай 4:2 Перу
Кубок Америки 2011
1/2 финала
20 июля, среда 04:45 Перу 0:2 Уругвай
Кубок Америки 2011, группа C
1 тур
5 июля, вторник 02:15 Уругвай 1:1 Перу
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