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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Коньяспор
Кайсериспор - Коньяспор: обзор матча 22 февраля 2020
Кайсериспор
22.02.2020, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Коньяспор
45+3'
А. Кравец
87'
П. Энрике
8'
О. Али Саинер
44'
А. Хаджиахметович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Коньяспор
ГОЛ! 2:2!
П. Энрике
Пас отдал
Б. Менса
87'
74'
Желтая карточка
Й. Йонссон
65'
Желтая карточка
Р. Мак
ГОЛ! 1:2!
А. Кравец
45'
+3
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Хаджиахметович
40'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
23'
Желтая карточка
Д. Милошевич
Желтая карточка
К. Сэпунару
23'
Желтая карточка
Б. Менса
22'
8'
ГОЛ! 0:1!
О. Али Саинер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
11
Муриш Месанович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
3-2-1-4
1
Лунг
22
Сэпунару
33
Анжело
21
Джа-Джедже
15
Кампаньяро
13
Лопеш
43
Менса
11
Кравец
92
Шитум
11
Месанович
7
Энрике
3-1-2-1
1
Киринтили
89
Скубич
5
Ай
42
Саинер
16
Йонссон
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
21
Мак
Остались в запасе
Кайсериспор
Коньяспор
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Кайсериспор - Коньяспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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