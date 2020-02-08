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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Трабзонспор
Генчлербирлиги - Трабзонспор: обзор матча 08 февраля 2020
Генчлербирлиги
08.02.2020, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Трабзонспор
79'
Х. Соса (П)
83'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Трабзонспор
90'
+1
Красная карточка
А. Серлот
83'
ГОЛ! 0:2!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
А. Серлот
Желтая карточка
З. Туре
81'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Соса
Желтая карточка
А. Огуз
77'
Желтая карточка
Э. Озгенк
76'
Желтая карточка
Н. Чифци
39'
20'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Трабзонспор
27
Жоао Перейра
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
12
Гильерме
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Генчлербирлиги
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
2-1-2
15
Нордфельдт
22
Озгенк
15
Туре
29
Сессеньон
21
Кандеяш
27
Чифци
2-3-1-2
27
Перейра
57
Новак
7
Соса
12
Оби Микел
5
Ндиайе
12
Гильерме
9
Нвакаеме
9
Серлот
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Трабзонспор
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Генчлербирлиги - Трабзонспор
8
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
8
1
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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