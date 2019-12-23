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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Трабзонспор
Коньяспор - Трабзонспор: обзор матча 23 декабря 2019
Коньяспор
23.12.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
37'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Трабзонспор
Желтая карточка
С. Ай
90'
+3
Вторая желтая
О. Али Саинер
82'
Желтая карточка
Н. Скубич
69'
67'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Пас отдал
Э. Нвакаеме
Желтая карточка
А. Туран
24'
Желтая карточка
О. Али Саинер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Фарук Мийя
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Трабзонспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
3-3-2-1
1
Киринтили
5
Ай
4
Туран
89
Скубич
2
Финдикли
16
Йонссон
42
Саинер
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
11
Байич
2-2-3
57
Новак
27
Перейра
12
Оби Микел
7
Соса
9
Нвакаеме
15
Старридж
9
Серлот
Остались в запасе
Коньяспор
Трабзонспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Фарук Мийя
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Фарук Мийя
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Коньяспор - Трабзонспор
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Конья
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