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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Фенербахче
Гезтепе - Фенербахче: обзор матча 30 ноября 2019
Гезтепе
30.11.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
44'
С. Азиз
68'
Г. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Фенербахче
90'
+1
Вторая желтая
Л. Густаво
89'
Желтая карточка
Жаилсон
76'
Желтая карточка
С. Азиз
Желтая карточка
Л. Гассама
73'
68'
ГОЛ! 0:2!
Г. Родригеш
Пас отдал
В. Мурики
63'
Желтая карточка
Д. Тюрук
61'
Желтая карточка
Н. Дирар
57'
Желтая карточка
Л. Густаво
50'
Желтая карточка
Э. Белезоглу
44'
ГОЛ! 0:1!
С. Азиз
Пас отдал
Э. Белезоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Фенербахче
25
Занка
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Гезтепе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
16
Жаилсон
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
2-2-1
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
7
Гюрлер
8
Айдогду
35
Джером
2-1-5-1-1
25
Занка
4
Азиз
14
Густаво
11
Мозес
8
Дирар
11
Туфан
25
Белезоглу
9
Тюрук
10
Родригеш
10
Крузе
Остались в запасе
Гезтепе
Фенербахче
33
Атындж Нукан
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Гезтепе - Фенербахче
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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