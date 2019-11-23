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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Бешикташ
Коньяспор - Бешикташ: обзор матча 23 ноября 2019
Коньяспор
23.11.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
72'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Бешикташ
Желтая карточка
Й. Йонссон
78'
72'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Д. Эркин
54'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
Желтая карточка
Ф. Озторун
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
15
Фарук Мийя
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
3-3-3-1
1
Киринтили
5
Аничич
3
Дианье
89
Скубич
87
Озторун
16
Йонссон
42
Саинер
15
Мийя
27
Милошевич
8
Евтович
11
Байич
3-2-2-1-2
1
Кариус
4
Руис
21
Вида
77
Генюл
5
Ребошу
88
Эркин
13
Хатчинсон
6
Эль-Ненни
22
Льяич
17
Йылмаз
5
Диаби
Остались в запасе
Коньяспор
Бешикташ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Коньяспор - Бешикташ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Конья
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