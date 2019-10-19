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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Генчлербирлиги
Антальяспор - Генчлербирлиги: обзор матча 19 октября 2019
Антальяспор
19.10.2019, суббота, 15:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 6
Завершен
Генчлербирлиги
1'
Д. Кандеяш
1'
Д. Кандеяш
13'
Д. Сио
13'
Д. Сио
21'
Д. Кандеяш
21'
Д. Кандеяш
37'
Д. Кандеяш
37'
Д. Кандеяш
42'
Д. Сио
42'
Д. Сио
57'
Б. Станку
57'
B. Stancu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Генчлербирлиги
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Рамос
74'
Замена
️️️️
S. Yilmaz
72'
Замена
️️️️
Р. Берисбек
62'
Замена
️️️️
М. Сентьенс
60'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
60'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
57'
ГОЛ! 0:12!
B. Stancu
Пас отдал
S. SessÃ¨gnon
57'
ГОЛ! 0:11!
Б. Станку
Пас отдал
С. Сессеньон
Желтая карточка
Ф. Каплан
56'
Замена
️️️️
Э. Албайрак
46'
42'
ГОЛ! 0:10!
Д. Сио
Пас отдал
Д. Кандеяш
42'
ГОЛ! 0:9!
Д. Сио
Пас отдал
Д. Кандеяш
37'
ГОЛ! 0:8!
Д. Кандеяш
Пас отдал
B. Stancu
37'
ГОЛ! 0:7!
Д. Кандеяш
Пас отдал
Б. Станку
Желтая карточка
Х. Езмерт
35'
Замена
️️️️
S. Ãzkan
29'
Красная карточка
Б. Эзтюрк
23'
21'
ГОЛ! 0:6!
Д. Кандеяш
21'
ГОЛ! 0:5!
Д. Кандеяш
13'
ГОЛ! 0:4!
Д. Сио
Пас отдал
Д. Кандеяш
13'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сио
Пас отдал
Д. Кандеяш
1'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кандеяш
Пас отдал
B. Stancu
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кандеяш
Пас отдал
Б. Станку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
70
Шарлес
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
8
Charles
ЦП
23
Амилтон
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Генчлербирлиги
25
Эртак Эзбир
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
4
Mattias Bjarsmyr
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
10
StÃ©phane SessÃ¨gnon
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
20
Chico
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
18
Yekta Kurtulus
ЦП
21
Serdar Ãzkan
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
20
Чико
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Rahmi Can Karadas
ЦЗ
28
Sadio Diallo
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
3-2-5-2-1
25
Боффин
30
Сангаре
5
Эзтюрк
3
33
Анжело
33
Челустка
8
23
Амилтон
19
Акыйол
92
92
Шаешу
70
Шарлес
88
Езмерт
10
Дала
3-2-5-4
25
Эзбир
22
39
Полома
22
Озгенк
32
Рамос
4
11
Айите
10
11
29
Сессеньон
3
Эздемир
21
Кандеяш
10
Станку
9
13
Сио
6
Албайрак
6
Албайрак
21
21
19
Берисбек
19
Берисбек
20
Сентьенс
20
Сентьенс
17
17
Остались в запасе
Антальяспор
Генчлербирлиги
35
Ферхат Каплан
ВР
20
Chico
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
18
Yekta Kurtulus
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
20
Чико
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Rahmi Can Karadas
ЦЗ
28
Sadio Diallo
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
20
Chico
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
18
Yekta Kurtulus
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
20
Чико
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Остались в запасе
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Rahmi Can Karadas
ЦЗ
28
Sadio Diallo
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Антальяспор - Генчлербирлиги
4
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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