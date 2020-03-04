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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Сент-Джонстон
Сент-Миррен - Сент-Джонстон: обзор матча 04 марта 2020
Сент-Миррен
04.03.2020, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Сент-Джонстон
Желтая карточка
S. Foley
68'
Замена
A. Andreu
️️️️
A. Jakubiak
67'
65'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
Д. Уотерспун
55'
Желтая карточка
L. Craig
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
32
Вацлав Гладкий
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Джейми МакГрат
ЦП
0
R. Wallace
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Дрей Райт
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
0
L. Craig
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
10
Anthony Andreu
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
17
Скотт Тансер
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
11
Danny Swanson
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
4-4-2
32
Гладкий
14
Ходсон
14
Фамево
15
3
17
МакГрат
16
11
0
15
9
Обика
3-5-2
28
Кларк
5
МакКарт
24
56
Ролстон
6
Керр
8
Маккэнн
0
10
Уотерспун
7
Райт
17
Мэй
20
Кейн
15
10
10
15
10
Уотерспун
17
17
10
Уотерспун
Остались в запасе
Сент-Миррен
Сент-Джонстон
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
12
Elliot Parish
ВР
17
Скотт Тансер
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
11
Danny Swanson
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
17
Скотт Тансер
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
11
Danny Swanson
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Сент-Миррен - Сент-Джонстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
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Сент-Миррен
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2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
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