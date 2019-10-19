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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Сент-Джонстон
Сент-Миррен - Сент-Джонстон: обзор матча 19 октября 2019
Сент-Миррен
19.10.2019, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
37'
Д. Обика
61'
Д. Маллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Сент-Джонстон
Желтая карточка
J. Morias
90'
+1
Замена
️️️️
I. Durmus
85'
76'
Замена
️️️️
А. Маккэнн
Замена
️️️️
J. Morias
65'
ГОЛ! 2:0!
Д. Маллен
Пас отдал
П. МакГинн
61'
59'
Замена
️️️️
C. Hendry
45'
Желтая карточка
М. Дэвидсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Обика
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
37'
35'
Желтая карточка
Д. Керр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
32
Вацлав Гладкий
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
4
Stephen McGinn
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
17
Скотт Тансер
ЦЗ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
11
Danny Swanson
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
38
Cameron Breadner
ЦЗ
6
Gary MacKenzie
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
23
Oan Djorkaeff
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
5
Madis Vihmann
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
5
Каллум Бус
ЦЗ
21
Мадис Вихманн
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
3-2-5-2
32
Гладкий
16
МакГинн
21
15
МакЛафлин
3
5
Броудфут
10
16
4
16
Магеннис
10
Андреу
9
Обика
21
Маллен
3-5-1-3
28
Кларк
17
Тансер
2
56
Ролстон
16
Суонсон
11
8
Холт
6
Керр
8
Дэвидсон
10
Кеннеди
17
Мэй
24
Мэй
7
Райт
11
11
26
26
8
Маккэнн
8
Маккэнн
14
14
Остались в запасе
Сент-Миррен
Сент-Джонстон
36
Dean Lyness
ВР
38
Cameron Breadner
ЦЗ
6
Gary MacKenzie
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦП
23
Oan Djorkaeff
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
12
Elliot Parish
ВР
5
Madis Vihmann
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
5
Каллум Бус
ЦЗ
21
Мадис Вихманн
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
38
Cameron Breadner
ЦЗ
6
Gary MacKenzie
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦП
23
Oan Djorkaeff
ЦП
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
Madis Vihmann
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
5
Каллум Бус
ЦЗ
21
Мадис Вихманн
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Сент-Миррен - Сент-Джонстон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
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