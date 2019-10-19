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Волеренга - Стабек

19.10.2019, Суббота, 21:30 мск Норвегия. Элитсериен, 25 тур Волеренга - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
10 тур
14 августа, среда 20:00 Стабек 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2018
25 тур
6 октября, суббота 16:30 Стабек 1:1 Волеренга
10 тур
16 мая, среда 19:00 Волеренга 1:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
24 тур
30 сентября, суббота 19:00 Стабек 4:2 Волеренга
7 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Волеренга 1:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2016
27 тур
16 октября, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Стабек
4 тур
9 апреля, суббота 19:00 Стабек 2:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
18 тур
1 августа, суббота 19:00 Стабек 2:0 Волеренга
7 тур
9 мая, суббота 21:00 Волеренга 0:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
17 тур
29 июля, вторник 21:00 Волеренга 3:2 Стабек
7 тур
5 мая, понедельник 21:00 Стабек 0:3 Волеренга
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