Волеренга - Стабек

|10 тур
|14 августа, среда
|20:00
|Стабек
|1:1
|Волеренга
|25 тур
|6 октября, суббота
|16:30
|Стабек
|1:1
|Волеренга
|10 тур
|16 мая, среда
|19:00
|Волеренга
|1:0
|Стабек
|24 тур
|30 сентября, суббота
|19:00
|Стабек
|4:2
|Волеренга
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:1
|Стабек
|27 тур
|16 октября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Стабек
|4 тур
|9 апреля, суббота
|19:00
|Стабек
|2:1
|Волеренга
|18 тур
|1 августа, суббота
|19:00
|Стабек
|2:0
|Волеренга
|7 тур
|9 мая, суббота
|21:00
|Волеренга
|0:2
|Стабек