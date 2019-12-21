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ПАС Ламия - АЕК

21.12.2019, Суббота, 21:00 мск Греция. Суперлига, 16 тур ПАС Ламия - АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
3 тур
15 сентября, воскресенье 19:15 АЕК 2:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2018/2019)
28 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 ПАС Ламия 2:2 АЕК
13 тур
8 декабря, суббота 20:30 АЕК 2:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2017/2018)
19 тур
27 января, суббота 20:30 АЕК 2:0 ПАС Ламия
4 тур
17 сентября, воскресенье 20:30 ПАС Ламия 0:1 АЕК
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