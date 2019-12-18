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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Панатинаикос
ОФИ - Панатинаикос: обзор матча 18 декабря 2019
ОФИ
18.12.2019, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Панатинаикос
84'
Ф. Македа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Панатинаикос
84'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Македа
70'
Вторая желтая
Б. Шенкевельд
Желтая карточка
К. Яннулис
59'
49'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
Начало матча
Статистика матча ОФИ - Панатинаикос
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
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Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
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2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
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Панатинаикос
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Информация о матче
Стадион:
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