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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - АЕК
ОФИ - АЕК: обзор матча 30 ноября 2019
ОФИ
30.11.2019, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - АЕК
88'
Красная карточка
О. Враньеш
69'
Желтая карточка
М. Ливайя
60'
Желтая карточка
Н. Крстичич
Начало матча
Статистика матча ОФИ - АЕК
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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