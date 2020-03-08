Введите ваш ник на сайте

Сендерийск - Оденсе

08.03.2020, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 24 тур Сендерийск - Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
8 тур
30 августа, пятница 20:00 Оденсе 0:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2018/2019)
14 тур
26 октября, пятница 20:00 Сендерийск 0:0 Оденсе
2 тур
22 июля, воскресенье 15:00 Оденсе 2:2 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
6 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Сендерийск 2:0 Оденсе
1 тур
2 апреля, понедельник 15:00 Оденсе 2:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 0:3 Сендерийск
7 тур
25 августа, пятница 19:00 Сендерийск 2:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
12 марта, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Сендерийск
10 тур
22 сентября, четверг 19:00 Сендерийск 1:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
20 мая, пятница 19:00 Сендерийск 3:1 Оденсе
12 тур
17 октября, суббота 19:00 Оденсе 1:2 Сендерийск
10 тур
25 сентября, пятница 19:00 Сендерийск 4:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Оденсе 0:0 Сендерийск
14 тур
9 ноября, воскресенье 15:00 Сендерийск 2:1 Оденсе
8 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
28 марта, пятница 21:30 Оденсе 2:2 Сендерийск
12 тур
21 октября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:5 Оденсе
1 тур
21 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Сендерийск 4:1 Оденсе
16 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Оденсе 5:0 Сендерийск
6 тур
20 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 1:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
18 тур
5 декабря, понедельник 22:00 Сендерийск 0:4 Оденсе
7 тур
28 августа, воскресенье 16:00 Оденсе 2:4 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 16:00 Сендерийск 0:2 Оденсе
13 тур
25 октября, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Сендерийск
5 тур
14 августа, суббота 19:00 Сендерийск 1:3 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
3 мая, понедельник 21:00 Сендерийск 2:0 Оденсе
20 тур
13 марта, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
2 тур
25 июля, суббота 19:00 Оденсе 3:1 Сендерийск
...
  • Читайте нас: 