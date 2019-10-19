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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Беверен
Гент - Беверен: обзор матча 19 октября 2019
Гент
19.10.2019, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Беверен
18'
Р. Яремчук
18'
Р. Яремчук
66'
Л. Депуатр
66'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Беверен
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
81'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
81'
Замена
️️️️
Р. Безус
81'
80'
Замена
️️️️
M. Verreth
Замена
️️️️
Ж. Домпе
73'
Замена
️️️️
Г. Квилитая
73'
72'
Замена
️️️️
X. Emmers
67'
Замена
️️️️
Y. Kobayashi
ГОЛ! 4:0!
Л. Депуатр
Пас отдал
Д. Дэвид
66'
ГОЛ! 3:0!
Л. Депуатр
66'
29'
Желтая карточка
А. Вигель
ГОЛ! 2:0!
Р. Яремчук
18'
ГОЛ! 1:0!
Р. Яремчук
18'
11'
Желтая карточка
А. Тшибола
11'
Желтая карточка
А. Тшибола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
21
Nana Asare
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
21
Нана Асаре
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Беверен
29
Нордин Жекерс
ВР
7
Андреас Вигель
ЦЗ
52
Jur Schryvers
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
12
Бени Бадибанга
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Беверен
28
Люка Пирар
ВР
21
Люка Пирар
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
99
Yuki Kobayashi
ЦП
80
Xian Emmers
ЦП
6
Matthias Verreth
ЦФ
98
Din Sula
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
4-1-3-3
1
Камински
32
Пластун
32
Нгаду-Нгаджуй
21
23
Лустиг
42
Овусу
21
Асаре
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
15
Дэвид
29
Депуатр
9
Яремчук
3-2-2-4
29
Жекерс
5
Фулон
20
Вукотич
5
Кофрие
7
Вигель
52
36
Тшибола
11
39
11
Койта
55
Диркс
12
Бадибанга
91
Домпе
91
Домпе
90
Безус
90
Безус
9
Квилитая
9
Квилитая
99
99
80
80
6
6
Остались в запасе
Гент
Беверен
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
28
Люка Пирар
ВР
21
Люка Пирар
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
98
Din Sula
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
Остались в запасе
28
Люка Пирар
ВР
21
Люка Пирар
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
98
Din Sula
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Беверен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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