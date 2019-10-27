Оденсе - Нордшелланд

|6 тур
|16 августа, пятница
|21:00
|Нордшелланд
|2:0
|Оденсе
|6 тур
|16 августа, пятница
|21:00
|Нордшелланд
|2:0
|Оденсе
|35 тур
|19 мая, воскресенье
|13:00
|Нордшелланд
|2:2
|Оденсе
|30 тур
|19 апреля, пятница
|19:00
|Оденсе
|2:2
|Нордшелланд
|17 тур
|25 ноября, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|1:3
|Оденсе
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|13:00
|Оденсе
|0:0
|Нордшелланд
|21 тур
|16 февраля, пятница
|21:00
|Нордшелланд
|2:1
|Оденсе
|1 тур
|17 июля, понедельник
|20:00
|Оденсе
|1:2
|Нордшелланд
|20 тур
|4 декабря, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|0:1
|Оденсе
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|3:1
|Нордшелланд
|29 тур
|12 мая, четверг
|19:00
|Нордшелланд
|0:1
|Оденсе
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|3:1
|Нордшелланд
|11 тур
|2 октября, пятница
|19:00
|Нордшелланд
|1:5
|Оденсе
|24 тур
|12 апреля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|1:2
|Оденсе
|15 тур
|23 ноября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:0
|Нордшелланд
|9 тур
|29 сентября, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|2:1
|Оденсе
|27 тур
|17 апреля, четверг
|17:00
|Оденсе
|0:1
|Нордшелланд
|18 тур
|6 декабря, пятница
|21:30
|Нордшелланд
|2:0
|Оденсе
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|1:0
|Нордшелланд
|31 тур
|10 мая, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|4:1
|Оденсе
|12 тур
|5 октября, пятница
|20:30
|Оденсе
|3:0
|Нордшелланд
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|1:1
|Оденсе
|31 тур
|14 мая, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|0:0
|Оденсе
|20 тур
|10 марта, суббота
|20:00
|Оденсе
|0:1
|Нордшелланд
|1 тур
|16 июля, суббота
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Нордшелланд
|26 тур
|21 апреля, четверг
|16:00
|Оденсе
|1:2
|Нордшелланд
|14 тур
|1 ноября, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|1:4
|Оденсе
|8 тур
|11 сентября, суббота
|19:00
|Оденсе
|0:1
|Нордшелланд
|31 тур
|6 мая, четверг
|22:00
|Оденсе
|2:1
|Нордшелланд
|12 тур
|17 октября, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|0:2
|Оденсе
|10 тур
|26 сентября, суббота
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Нордшелланд
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26