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Хартберг - Рапид

23.02.2020, Воскресенье, 16:30 мск Австрия. Бундеслига, 20 тур Хартберг - Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
9 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 3:3 Хартберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
27 апреля, суббота 18:00 Рапид 3:4 Хартберг
27 тур
23 апреля, вторник 20:00 Хартберг 2:4 Рапид
22 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Рапид 2:2 Хартберг
11 тур
20 октября, суббота 18:00 Хартберг 3:0 Рапид
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