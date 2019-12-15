Аустрия - Вольфсберг

|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|3:0
|Аустрия
|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|3:0
|Аустрия
|31 тур
|19 мая, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|2:0
|Вольфсберг
|25 тур
|14 апреля, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|1:1
|Аустрия
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|16:30
|Аустрия
|2:3
|Вольфсберг
|2 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|1:0
|Аустрия
|34 тур
|15 мая, вторник
|20:00
|Вольфсберг
|2:1
|Аустрия
|25 тур
|3 марта, суббота
|20:30
|Аустрия
|2:0
|Вольфсберг
|16 тур
|26 ноября, воскресенье
|16:00
|Вольфсберг
|1:2
|Аустрия
|7 тур
|9 сентября, суббота
|19:30
|Аустрия
|2:2
|Вольфсберг
|34 тур
|20 мая, суббота
|19:30
|Вольфсберг
|2:1
|Аустрия
|25 тур
|11 марта, суббота
|20:30
|Аустрия
|3:0
|Вольфсберг
|16 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:00
|Вольфсберг
|0:3
|Аустрия
|7 тур
|10 сентября, суббота
|19:30
|Аустрия
|4:1
|Вольфсберг
|28 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Аустрия
|0:0
|Вольфсберг
|19 тур
|5 декабря, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|2:0
|Аустрия
|10 тур
|26 сентября, суббота
|19:30
|Аустрия
|1:0
|Вольфсберг
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|0:2
|Аустрия
|29 тур
|19 апреля, воскресенье
|17:30
|Аустрия
|1:1
|Вольфсберг
|20 тур
|15 февраля, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|1:0
|Аустрия
|11 тур
|4 октября, суббота
|18:00
|Аустрия
|0:2
|Вольфсберг
|2 тур
|26 июля, суббота
|18:30
|Вольфсберг
|4:0
|Аустрия
|33 тур
|19 апреля, суббота
|18:30
|Аустрия
|3:1
|Вольфсберг
|24 тур
|22 февраля, суббота
|22:00
|Вольфсберг
|0:0
|Аустрия
|15 тур
|9 ноября, суббота
|22:00
|Аустрия
|1:0
|Вольфсберг
|6 тур
|24 августа, суббота
|21:00
|Вольфсберг
|1:4
|Аустрия
|28 тур
|6 апреля, суббота
|20:30
|Аустрия
|0:4
|Вольфсберг
|19 тур
|8 декабря, суббота
|21:30
|Вольфсберг
|3:6
|Аустрия
|10 тур
|29 сентября, суббота
|18:00
|Аустрия
|1:1
|Вольфсберг
|1 тур
|25 июля, среда
|22:45
|Вольфсберг
|0:1
|Аустрия