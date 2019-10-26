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Санкт-Пельтен - Штурм

26.10.2019, Суббота, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 12 тур Санкт-Пельтен - Штурм
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
1 тур
28 июля, воскресенье 18:00 Штурм 3:0 Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
29 тур
5 мая, воскресенье 15:30 Санкт-Пельтен 0:1 Штурм
23 тур
31 марта, воскресенье 15:30 Штурм 0:1 Санкт-Пельтен
14 тур
10 ноября, суббота 19:00 Штурм 0:0 Санкт-Пельтен
3 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Санкт-Пельтен 2:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
28 тур
31 марта, суббота 19:30 Санкт-Пельтен 1:5 Штурм
19 тур
9 декабря, суббота 20:30 Штурм 3:2 Санкт-Пельтен
10 тур
30 сентября, суббота 17:00 Санкт-Пельтен 0:3 Штурм
1 тур
23 июля, воскресенье 20:00 Штурм 3:2 Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 19:30 Штурм 3:2 Санкт-Пельтен
23 тур
26 февраля, воскресенье 18:30 Санкт-Пельтен 2:1 Штурм
14 тур
5 ноября, суббота 18:00 Штурм 1:2 Санкт-Пельтен
5 тур
20 августа, суббота 17:00 Санкт-Пельтен 1:3 Штурм
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