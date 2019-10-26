Санкт-Пельтен - Штурм

|1 тур
|28 июля, воскресенье
|18:00
|Штурм
|3:0
|Санкт-Пельтен
|1 тур
|28 июля, воскресенье
|18:00
|Штурм
|3:0
|Санкт-Пельтен
|29 тур
|5 мая, воскресенье
|15:30
|Санкт-Пельтен
|0:1
|Штурм
|23 тур
|31 марта, воскресенье
|15:30
|Штурм
|0:1
|Санкт-Пельтен
|14 тур
|10 ноября, суббота
|19:00
|Штурм
|0:0
|Санкт-Пельтен
|3 тур
|12 августа, воскресенье
|18:00
|Санкт-Пельтен
|2:0
|Штурм
|28 тур
|31 марта, суббота
|19:30
|Санкт-Пельтен
|1:5
|Штурм
|19 тур
|9 декабря, суббота
|20:30
|Штурм
|3:2
|Санкт-Пельтен
|10 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Санкт-Пельтен
|0:3
|Штурм
|1 тур
|23 июля, воскресенье
|20:00
|Штурм
|3:2
|Санкт-Пельтен
|32 тур
|6 мая, суббота
|19:30
|Штурм
|3:2
|Санкт-Пельтен
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:30
|Санкт-Пельтен
|2:1
|Штурм
|14 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Штурм
|1:2
|Санкт-Пельтен
|5 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Санкт-Пельтен
|1:3
|Штурм