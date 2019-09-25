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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Алания - ЦСКА
Алания - ЦСКА: обзор матча 25 сентября 2019
Алания
25.09.2019, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алания - ЦСКА
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
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08.11.2026
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31.10.2026
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24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
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