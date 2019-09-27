Алания - ЦСКА

Что-то Чалов учудил в конце... С победой армейцы!
|22 тур
|1 апреля, понедельник
|19:00
|Алания
|0:4
|ЦСКА
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|15:00
|ЦСКА
|2:0
|Алания
|22 тур
|1 апреля, понедельник
|19:00
|Алания
|0:4
|ЦСКА
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|15:00
|ЦСКА
|2:0
|Алания
|19 тур
|29 августа, воскресенье
|18:30
|ЦСКА
|2:1
|Алания
|5 тур
|11 апреля, воскресенье
|16:15
|Алания
|1:3
|ЦСКА
|23 тур
|19 сентября, воскресенье
|00:00
|Алания
|1:4
|ЦСКА
|8 тур
|24 апреля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:0
|Алания
Ээээх даже тут Гинер! Купил судью! ))
Алания выиграет у ЦСКА со счетом 3:2.
Три варианта,развязки для матча.
Фиерия 0-5(включая гол Сантоса)
1-4 (раслабон и гол под завершение)
3-0 (всяческая перестройка и эксперемент ВМГ)
Но больше всего хотелось бы 0-0 до 90 ,+2 добавленные,выходит дзага,и методом Бистровича,только в своей стиле через себя,распечатка)0-1.Авации были бы с обеих сторон.Но алан ,к сожалению будет перожки через себя толкать)здоровья ему и победы коням)