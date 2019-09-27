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Материалы

Алания - ЦСКА

25.09.2019, Среда, 18:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/16 финала Алания - ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
1 апреля, понедельник 19:00 Алания 0:4 ЦСКА
8 тур
16 сентября, воскресенье 15:00 ЦСКА 2:0 Алания
Россия. Кубок (2010/2011)
Финал
22 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:1 Алания
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 18:30 ЦСКА 2:1 Алания
5 тур
11 апреля, воскресенье 16:15 Алания 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 ЦСКА 4:3 Алания
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Алания 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Алания 1:4 ЦСКА
8 тур
24 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Алания
9 тур
18 мая, воскресенье 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
5 тур
30 марта, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Алания
Чемпионат России 2001
20 тур
4 августа, суббота 00:00 Алания 0:0 ЦСКА
6 тур
18 апреля, среда 00:00 ЦСКА 3:0 Алания
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
12 тур
13 июня, вторник 00:00 ЦСКА 0:1 Алания
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 ЦСКА 4:1 Алания
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
6 тур
2 мая, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Алания
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Алания 3:0 ЦСКА
2 тур
22 марта, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Алания
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Алания
14 тур
3 июля, среда 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Алания
3 тур
4 июля, вторник 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Алания
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Алания 2:0 ЦСКА
11 тур
13 мая, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:4 Алания
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Алания 2:0 ЦСКА
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    Рейтинг: +2231

    river31 25 сентября 2019, 19:53

    Что-то Чалов учудил в конце... С победой армейцы!

    2
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 25 сентября 2019, 18:05

    Ээээх даже тут Гинер! Купил судью! ))

    1
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    Рейтинг: +2231

    river31 25 сентября 2019, 17:47

    Посмотрим. Надеемся конечно на победу, а там как мяч ляжет.)))

    3
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 24 сентября 2019, 18:31

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Алания выиграет у ЦСКА со счетом 3:2.

    -4
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > vladimir-7 25 сентября 2019, 17:38

    Три варианта,развязки для матча.
    Фиерия 0-5(включая гол Сантоса)
    1-4 (раслабон и гол под завершение)
    3-0 (всяческая перестройка и эксперемент ВМГ)

    -1
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > vladimir-7 25 сентября 2019, 17:40

    Но больше всего хотелось бы 0-0 до 90 ,+2 добавленные,выходит дзага,и методом Бистровича,только в своей стиле через себя,распечатка)0-1.Авации были бы с обеих сторон.Но алан ,к сожалению будет перожки через себя толкать)здоровья ему и победы коням)

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