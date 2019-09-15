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Андерлехт - Антверпен

15.09.2019, Воскресенье, 15:30 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Про-Лига, 7 тур Андерлехт - Антверпен
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
8 тур
12 мая, воскресенье 15:30 Антверпен 1:1 Андерлехт
3 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:2 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
26 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Антверпен 0:1 Андерлехт
6 тур
2 сентября, воскресенье 15:30 Андерлехт 1:1 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
30 тур
11 марта, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:1 Антверпен
1 тур
28 июля, пятница 21:30 Антверпен 0:0 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 29 21 7 1 58:14 +44 70
2. Гент 29 16 7 6 59:34 +25 55
3. Шарлеруа 29 15 9 5 49:23 +26 54
4. Антверпен 29 15 7 7 48:32 +16 52
5. Стандард 29 14 7 8 47:32 +15 49
6. Мехелен 29 13 5 11 46:43 +3 44
7. Генк 29 13 5 11 45:42 +3 44
8. Андерлехт 29 11 10 8 45:29 +16 43
9. Мускрон 29 9 9 11 38:40 -2 36
10. Зюлте-Варегем 29 10 6 13 41:49 -8 36
11. Сент-Труйден 29 10 5 14 33:49 -16 35
12. Кортрейк 29 9 6 14 40:44 -4 33
13. Эйпен 29 8 6 15 28:51 -23 30
14. Серкль Брюгге 29 7 2 20 27:54 -27 23
15. Остенде 29 6 4 19 29:58 -29 22
16. Ваасланд-Беверен 29 5 5 19 21:60 -39 20
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