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Гондурас - Чили

11.09.2019, Среда, 04:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Гондурас - Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2018

21 ноября, среда 03:15 Чили 4:1 Гондурас
Чемпионат мира 2010, группа H
1 тур
16 июня, среда 15:30 Гондурас 0:1 Чили
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