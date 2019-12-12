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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Трабзонспор
Базель - Трабзонспор: обзор матча 12 декабря 2019
Базель
12.12.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа C, 6 тур
2 : 0
Завершен
Трабзонспор
22'
С. Видмер
72'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Трабзонспор
ГОЛ! 2:0!
В. Штокер
72'
ГОЛ! 1:0!
С. Видмер
22'
Начало матча
Статистика матча Базель - Трабзонспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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