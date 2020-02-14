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Витория Сетубал - Жил Висенте

14.02.2020, Пятница, 23:30 мск Сетубал, стадион Эштадиу до Бонфим Португалия. Примейра, 21 тур Витория Сетубал - Жил Висенте
Португалия. Примейра (2019/2020)
4 тур
31 августа, суббота 23:30 Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2014/2015)
19 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Жил Висенте 1:1 Витория Сетубал
2 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 2:0 Жил Висенте
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
21 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Жил Висенте 1:0 Витория Сетубал
6 тур
30 сентября, понедельник 23:15 Витория Сетубал 2:2 Жил Висенте
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
18 тур
10 февраля, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 1:0 Жил Висенте
3 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Жил Висенте 0:1 Витория Сетубал
10 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 0:0 Жил Висенте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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