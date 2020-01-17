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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Брага
Порту - Брага: обзор матча 17 января 2020
Порту
17.01.2020, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 2
Завершен
Брага
58'
Тикиньо
5'
Франсержио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Брага
83'
Желтая карточка
Матеус
Желтая карточка
И. Маркано
82'
Желтая карточка
М. Марега
77'
Желтая карточка
Тикиньо
73'
Желтая карточка
Отавио
69'
65'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
65'
Желтая карточка
Р. Орта
ГОЛ! 1:1!
Тикиньо
Пас отдал
М. Марега
58'
Желтая карточка
А. Теллес
9'
6'
Желтая карточка
Франсержио
5'
ГОЛ! 0:1!
Франсержио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брага
1
Матеус
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Франсержио
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Порту
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Рикарду Орта
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
4-2-3-1
13
Теллес
5
Маркано
99
Мбемба
13
Манафа
8
Урибе
2
Перейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тикиньо
3-1-1-3
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Секейра
2
Виана
6
Палинья
15
Франсержио
7
Тринкау
26
Паулинью
9
Эдуарду
Остались в запасе
Порту
Брага
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
21
Рикарду Орта
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Порту - Брага
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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