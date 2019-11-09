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Риу Аве - Витория Сетубал

09.11.2019, Суббота, 18:30 мск Вила-ду-Конди, стадион Эштадио до Риу Аве Португалия. Примейра, 11 тур Риу Аве - Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 17:30 Витория Сетубал 1:3 Риу Аве
17 тур
13 января, воскресенье 23:00 Риу Аве 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2017/2018)
25 тур
4 марта, воскресенье 21:00 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве
8 тур
30 сентября, суббота 22:30 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2016/2017)
28 тур
9 апреля, воскресенье 18:00 Риу Аве 0:0 Витория Сетубал
11 тур
25 ноября, пятница 23:30 Витория Сетубал 0:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
20 тур
31 января, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал
3 тур
29 августа, суббота 18:15 Витория Сетубал 2:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
18 тур
25 января, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 4:1 Риу Аве
1 тур
17 августа, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:0 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
17 тур
1 февраля, суббота 22:00 Витория Сетубал 2:0 Риу Аве
2 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:0 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
25 тур
7 апреля, воскресенье 20:00 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал
10 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 3:5 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
22 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Риу Аве 3:0 Витория Сетубал
7 тур
30 сентября, пятница 23:15 Витория Сетубал 2:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
25 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:0 Витория Сетубал
10 тур
5 ноября, пятница 23:15 Витория Сетубал 3:3 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
17 тур
31 января, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:2 Риу Аве
2 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Риу Аве 1:0 Витория Сетубал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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