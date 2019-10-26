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Витория Сетубал - Маритиму

26.10.2019, Суббота, 20:00 мск Сетубал, стадион Эштадиу до Бонфим Португалия. Примейра, 8 тур Витория Сетубал - Маритиму
Португалия. Примейра (2018/2019)
28 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Витория Сетубал 1:0 Маритиму
11 тур
1 декабря, суббота 18:30 Маритиму 0:1 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2017/2018)
26 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Маритиму 4:2 Витория Сетубал
9 тур
21 октября, суббота 20:15 Витория Сетубал 3:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Витория Сетубал
7 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Витория Сетубал 0:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2015/2016)
21 тур
6 февраля, суббота 21:30 Витория Сетубал 1:1 Маритиму
4 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Маритиму 5:2 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2014/2015)
27 тур
6 апреля, понедельник 20:00 Маритиму 1:1 Витория Сетубал
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 1:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
19 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Маритиму 1:0 Витория Сетубал
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:4 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
24 тур
30 марта, суббота 20:00 Витория Сетубал 2:4 Маритиму
9 тур
13 ноября, вторник 00:15 Маритиму 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
23 тур
18 марта, воскресенье 22:00 Витория Сетубал 1:1 Маритиму
8 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
16 тур
16 января, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:4 Маритиму
1 тур
14 августа, суббота 19:00 Маритиму 0:1 Витория Сетубал
Чемпионат Португалии (2009/2010)
29 тур
2 мая, воскресенье 23:15 Маритиму 2:0 Витория Сетубал
14 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 3:2 Маритиму
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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