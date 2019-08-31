Нордшелланд - Хобро

|22 тур
|16 февраля, суббота
|18:00
|Нордшелланд
|2:1
|Хобро
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|13:00
|Хобро
|3:2
|Нордшелланд
|22 тур
|16 февраля, суббота
|18:00
|Нордшелланд
|2:1
|Хобро
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|13:00
|Хобро
|3:2
|Нордшелланд
|19 тур
|10 декабря, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|3:2
|Хобро
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|13:00
|Хобро
|4:0
|Нордшелланд
|25 тур
|15 апреля, пятница
|19:00
|Нордшелланд
|2:1
|Хобро
|15 тур
|7 ноября, суббота
|18:00
|Хобро
|0:1
|Нордшелланд
|6 тур
|21 августа, пятница
|19:30
|Хобро
|1:3
|Нордшелланд
|31 тур
|25 мая, понедельник
|14:00
|Нордшелланд
|4:2
|Хобро
|19 тур
|28 февраля, суббота
|19:00
|Хобро
|1:0
|Нордшелланд
|5 тур
|18 августа, понедельник
|21:00
|Хобро
|0:0
|Нордшелланд
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47