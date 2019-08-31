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Нордшелланд - Хобро

31.08.2019, Суббота, 17:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 8 тур Нордшелланд - Хобро
Дания. Суперлига (2018/2019)
22 тур
16 февраля, суббота 18:00 Нордшелланд 2:1 Хобро
12 тур
7 октября, воскресенье 13:00 Хобро 3:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 16:00 Нордшелланд 3:2 Хобро
13 тур
22 октября, воскресенье 13:00 Хобро 4:0 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
15 апреля, пятница 19:00 Нордшелланд 2:1 Хобро
15 тур
7 ноября, суббота 18:00 Хобро 0:1 Нордшелланд
6 тур
21 августа, пятница 19:30 Хобро 1:3 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 14:00 Нордшелланд 4:2 Хобро
19 тур
28 февраля, суббота 19:00 Хобро 1:0 Нордшелланд
5 тур
18 августа, понедельник 21:00 Хобро 0:0 Нордшелланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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