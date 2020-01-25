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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 25 января 2020
Фиорентина
25.01.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дженоа
Желтая карточка
М. Касерес
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
С. Стураро
90'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
В. Бехрами
Замена
М. Оливера
️️️️
Л. Венути
82'
Желтая карточка
Л. Венути
75'
70'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
А. Фавилли
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Г. Кастровилли
65'
62'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Г. Пандев
Замена
Д. Влахович
️️️️
П. Кутроне
59'
39'
Желтая карточка
А. Фавилли
Желтая карточка
Н. Миленкович
38'
31'
Желтая карточка
Л. Шоне
Желтая карточка
Г. Пеццелла
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Дронговски
5
Венути
31
Миленкович
2
Пеццелла
4
Касерес
5
Пульгар
14
Лирола
8
Кастровилли
24
Бенасси
14
Кьеза
10
Кутроне
3-2-3-2
1
Перин
21
Ромеро
4
Кришито
4
Бираски
18
Гильоне
3
Баррека
27
Стураро
20
Шоне
85
Бехрами
21
Пандев
99
Фавилли
5
Венути
15
Оливера
15
Оливера
5
Венути
8
Кастровилли
9
Эйссерик
9
Эйссерик
8
Кастровилли
10
Кутроне
28
Влахович
28
Влахович
10
Кутроне
85
Бехрами
24
Ягелло
24
Ягелло
85
Бехрами
21
Пандев
19
Санабрия
19
Санабрия
21
Пандев
99
Фавилли
9
Пинамонти
9
Пинамонти
99
Фавилли
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
7
Кевин Агудело
ПВ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Ионуц Раду
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Ионуц Раду
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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