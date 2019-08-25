Сендерийск - Мидтьюлланд

|26 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Сендерийск
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|13:00
|Сендерийск
|0:0
|Мидтьюлланд
|26 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Сендерийск
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|13:00
|Сендерийск
|0:0
|Мидтьюлланд
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Сендерийск
|12 тур
|13 октября, пятница
|20:00
|Сендерийск
|0:1
|Мидтьюлланд
|7 тур
|12 мая, пятница
|15:00
|Сендерийск
|5:2
|Мидтьюлланд
|2 тур
|9 апреля, воскресенье
|14:00
|Мидтьюлланд
|3:1
|Сендерийск
|17 тур
|20 ноября, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|1:0
|Мидтьюлланд
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:2
|Сендерийск
|30 тур
|14 мая, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:2
|Сендерийск
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|14:00
|Сендерийск
|3:2
|Мидтьюлланд
|2 тур
|24 июля, пятница
|21:00
|Сендерийск
|1:2
|Мидтьюлланд
|33 тур
|7 июня, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Сендерийск
|12 тур
|25 октября, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:1
|Мидтьюлланд
|4 тур
|10 августа, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|1:3
|Мидтьюлланд
|33 тур
|18 мая, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|3:1
|Мидтьюлланд
|21 тур
|10 марта, понедельник
|22:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Сендерийск
|3 тур
|2 августа, пятница
|20:30
|Мидтьюлланд
|2:1
|Сендерийск
|26 тур
|6 апреля, суббота
|19:00
|Сендерийск
|0:2
|Мидтьюлланд
|21 тур
|2 марта, суббота
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Сендерийск
|11 тур
|1 октября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:3
|Сендерийск
|30 тур
|7 мая, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:1
|Мидтьюлланд
|14 тур
|31 октября, понедельник
|22:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Сендерийск
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Сендерийск
|29 тур
|9 мая, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Сендерийск
|22 тур
|21 марта, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|2:1
|Мидтьюлланд
|9 тур
|19 сентября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:2
|Мидтьюлланд
|25 тур
|5 апреля, понедельник
|18:00
|Сендерийск
|0:2
|Мидтьюлланд
|22 тур
|25 марта, четверг
|20:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Сендерийск
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Сендерийск
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26