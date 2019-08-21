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Велес - Торпедо
Велес - Торпедо: обзор матча 21 августа 2019
Велес
21.08.2019, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Велес - Торпедо
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
28.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
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