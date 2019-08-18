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Расписание матчей
Италия. Кубок
Эмполи - Пескара
Эмполи - Пескара: обзор матча 18 августа 2019
Эмполи
18.08.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Пескара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эмполи - Пескара
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
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