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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-3 - Динамо Мх
Краснодар-3 - Динамо Мх: обзор матча 21 сентября 2019
Краснодар-3
21.09.2019, суббота, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Мх
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Статистика матча Краснодар-3 - Динамо Мх
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0
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0
Матчи команд
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
5 : 1
15.06.2021
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1 : 2
02.06.2021
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3 : 1
25.05.2021
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 30 тур
Краснодар-3
0 : 3
21.05.2021
Легион
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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Краснодар-3
Динамо Мх
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2019.10.04 20:58
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