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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Лидс
Халл Сити - Лидс: обзор матча 29 февраля 2020
Халл Сити
29.02.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 4
Завершен
Лидс
5'
Л. Эйлинг
47'
П. Эрнандес
81'
Т. Робертс
84'
Т. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Лидс
88'
Замена
️️️️
Э. Алиоски
88'
Замена
️️️️
Д. Шеклтон
84'
ГОЛ! 0:4!
Т. Робертс
81'
ГОЛ! 0:3!
Т. Робертс
Пас отдал
М. Клих
Замена
️️️️
M. Maddison
76'
67'
Замена
️️️️
Т. Робертс
Замена
️️️️
D. Batty
63'
Замена
️️️️
N. Balogh
63'
Желтая карточка
Д. Магеннис
52'
50'
Желтая карточка
П. Бэмфорд
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
50'
47'
ГОЛ! 0:2!
П. Эрнандес
Пас отдал
Э. Кошта
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эйлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
14
Робби МакКензи
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Элдер Кошта
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
11
Marcus Maddison
ЦП
18
Daniel Batty
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
17
Norbert Balogh
ЦФ
Лидс
1
Элия Каприле
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
4-5-1
25
Лонг
14
МакКензи
15
МакЛафлин
20
Элдер
28
Пеннингтон
22
Лопеш
12
14
Самуэльсен
10
Хонимэн
6
9
Магеннис
4-1-2-2-1
30
Мелье
15
Даллас
6
Купер
12
Эйлинг
4
Уайт
27
Филлипс
11
Кошта
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
11
18
18
17
17
7
Алиоски
7
Алиоски
16
Шеклтон
16
Шеклтон
19
Робертс
19
Робертс
Остались в запасе
Халл Сити
Лидс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Элия Каприле
ВР
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Халл Сити - Лидс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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