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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - ЦСКА София
Заря - ЦСКА София: обзор матча 15 августа 2019
Заря
15.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ЦСКА София
89'
Н. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - ЦСКА София
Желтая карточка
Н. Шевченко
90'
+3
Вторая желтая
Н. Русин
90'
ГОЛ! 1:0!
Н. Русин
89'
Желтая карточка
Н. Русин
68'
Желтая карточка
Ф. Будковский
45'
Желтая карточка
В. Юрченко
29'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
80
Владлен Юрченко
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
ЦСКА София
1
Витаутас Черняускас
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
11
Петар Занев
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Заря
6
Никита Каменюка
ЦП
ЦСКА София
6
Валентин Антов
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
1-1-1-2
30
Шевченко
15
Вернидуб
80
Юрченко
10
Хомченовский
28
Будковский
31
Русин
2-2
1
Черняускас
6
Альбентоса
11
Занев
33
Малинов
12
Бикел
Остались в запасе
Заря
ЦСКА София
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
6
Валентин Антов
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
6
Никита Каменюка
ЦП
Остались в запасе
6
Валентин Антов
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Заря - ЦСКА София
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
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