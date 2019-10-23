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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Халл Сити
Ноттингем Форест - Халл Сити: обзор матча 23 октября 2019
Ноттингем Форест
23.10.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 2
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ноттингем Форест - Халл Сити
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
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21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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07.11.2026
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1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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