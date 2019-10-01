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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Фулхэм
Рединг - Фулхэм: обзор матча 01 октября 2019
Рединг
01.10.2019, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 4
Завершен
Фулхэм
89'
Я. Мейте
13'
Т. Кэрни
26'
А. Митрович
29'
А. Митрович
68'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Фулхэм
ГОЛ! 1:4!
Я. Мейте
89'
Желтая карточка
Л. Мур
71'
68'
ГОЛ! 0:4!
Т. Кэрни
Пас отдал
С. Йохансен
29'
ГОЛ! 0:3!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Брайан
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Пас отдал
А. Кноккарт
Вторая желтая
Д. Свифт
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэрни
Пас отдал
С. Йохансен
Желтая карточка
Д. Свифт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-4-1
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Мур
17
Идом
5
Моррисон
8
Свифт
4
Риномхота
14
Эджария
11
Мейте
47
Пушкаш
4-3-2-1
13
Беттинелли
3
Одои
26
Моусон
3
Рим
23
Брайан
31
Артер
10
Йохансен
10
Кэрни
93
Кноккарт
14
Рид
9
Митрович
Остались в запасе
Рединг
Фулхэм
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Рединг - Фулхэм
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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