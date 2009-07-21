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Расписание матчей
Питерборо Юнайтед - Тоттенхэм
Питерборо Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 21 июля 2009
Питерборо Юнайтед
21.07.2009, вторник, 22:45
Товарищеские матчи
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
- : -
21.11.2026
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27.10.2026
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20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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